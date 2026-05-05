「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（24）が2026年4月28日、自身のインスタグラムを更新。シアー感のある黒いノースリーブのドレス姿を披露した。ソファに座って生見さんは、出演した作品について報告し、黒いノースリーブのドレス姿でソファに座る様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、デコルテと裾がシアー素材でデザインされた黒いノースリーブのドレスを着用。ロングヘアをおろして、ソファに座って少