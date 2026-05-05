【モデルプレス＝2026/05/05】櫻坂46の村山美羽が5月4日、自身のInstagramを更新。美しい脚がのぞくシックな装いを披露し、注目を集めている。【写真】21歳櫻坂メンバー「色白で眩しい」美脚のぞくミニ丈ブラックコーデ◆村山美羽、オールブラックのクールコーデ公開村山は「幕張 ありがとうございました」とつづり、同日に幕張メッセで開催された櫻坂46の14thシングル「The growing up train」発売記念「リアルミート＆グリート」