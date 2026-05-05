マンチェスター・シティはプレミアリーグ第35節でエヴァートンと対戦した。先に今節を行ったアーセナルは勝利していたため、タイトルを争うシティも勝利しなければならなかったが、この試合は3-3の引き分けに終わった。シティは43分、ジェレミー・ドクの素晴らしいゴールで先手をとったが、その後追加点は奪えず。徐々にホームのエヴァートンにチャンスを作られるようになり、68分にマーク・グエイのミスから失点。その後守備が大