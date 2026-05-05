鈴木はプロ初本塁打を戸郷からマークした（C）産経新聞社ヤクルトは5月4日の巨人戦（東京ドーム）に5−1と勝利。両リーグ最速の今季20勝に到達した。チームに貢献したのは若い力だった。「3番・捕手」で先発したプロ3年目、鈴木叶は両チーム無得点の3回一死一、二塁の好機に打席を迎えると、相手先発の戸郷翔征の133キロフォークを完璧に捉えて、左中間スタンドへ放り込んだ。【動画】燕の希望、鈴木が戸郷から先制の3ランを