小泉防衛大臣は、5日インドネシアに続く2カ国目としてフィリピンを訪れ、防衛関連での連携強化などに向けて防衛大臣会談を行う予定です。小泉大臣は、5日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談します。殺傷能力のある「武器」の輸出を原則可能とするといった防衛装備品の輸出ルールの改定について政府の方針を説明すると共に、防衛面や技術面での連携強化を図りたい考えです。一方、フィリピン訪問に先だって小泉防衛大臣