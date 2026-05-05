朝ドラ『ばけばけ』のバトンを受け、この春スタートした『風、薫る』。明治の看護師を異例のW主人公（見上愛、上坂樹里）で描き話題を集めるも、視聴率は低空飛行が続く。放送は半年間の長丁場で、最後まで視聴者を惹きつけることができるのか─。【結果一覧】「途中で見るのをやめた」朝ドラランキングTOP5「そもそも朝ドラは離脱するのが当たり前。それが朝ドラというもの」と話すのは、漫画家でテレビウォッチャーのカトリ