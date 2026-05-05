朝ドラ『ばけばけ』のバトンを受け、この春スタートした『風、薫る』。明治の看護師を異例のW主人公（見上愛、上坂樹里）で描き話題を集めるも、視聴率は低空飛行が続く。放送は半年間の長丁場で、最後まで視聴者を惹きつけることができるのか─。

【結果一覧】「途中で見るのをやめた」朝ドラランキングTOP5

「そもそも朝ドラは離脱するのが当たり前。それが朝ドラというもの」

と話すのは、漫画家でテレビウォッチャーのカトリーヌあやこさん。そこで、朝ドラを途中で見るのをやめたことがある30代〜60代の男女各250人にアンケート。

好き嫌いがはっきり分かれるドラマ

4位は『あまちゃん』。

アンケートには、「話が進むにつれ想像と反対の方向に行った」（愛知県・57歳・女性）、「評判を聞き見始めたものの、好みに合わなかった」（千葉県・62歳・女性）、「最初は面白かったが、アイドルになるところで面白さを感じなくなった」（滋賀県・60歳・女性）との声が集まった。

宮藤官九郎脚本によるオリジナルストーリーで、ヒロインの口癖「じぇじぇじぇ」が新語・流行語大賞年間大賞を受賞するなど注目を集めたが。

「クドカンドラマはハマれば盛り上がれるし、一つひとつの小ネタも楽しいのだけれど、そうでないとどこが面白いのかわからない。さらに、ハマって熱狂している人を見て冷める人もいる。好き嫌いがはっきり分かれるのがクドカンドラマの特徴の一つ」（カトリーヌさん、以下同）。

オリジナル作品ならではの落とし穴もあった、と指摘する。

「タイトルと岩手で始まるエピソードから、海女さんになる物語だと思った方は多いはず。ところがヒロインは途中で上京してアイドルを目指す。東京編で離脱した人が多くいた。どこに連れていかれるのかわからない不安があった。それはオリジナルの恐ろしさ」

同票で4位は『あんぱん』

「RADWIMPSの主題歌がイメージに合わず見る気がしなくなった」（愛知県・47歳・女性）、「少し見逃したら話がわからなくなり、見るのを諦めた」（愛知県・52歳・男性）、「創作部分がひどい」（東京都・56歳・男性）と、トップ5入り。

やなせたかしの妻・小松暢がモデルで、今田美桜がヒロインを演じた。

「著名人の妻がヒロインのケースでよくあるけれど、みんなヒロインの話より、夫の話が見たいと思ってしまう。アンパンマンがどうやって誕生したのかが知りたいのに、ヒロインの姉妹の恋愛を描いていたりして不満が募った」

著名人の妻がヒロインの朝ドラは多く、夫の夢の達成が物語のヤマ場に。

「『マッサン』では早くウイスキーをつくれと言われたし、『ばけばけ』も早く怪談を書けと言われました。『あんぱん』もアンパンマンの話になるのを待ちきれない人がいた。だけど、アンパンマンがアニメ化されるのはやなせさんが69歳のとき。さっさと出すわけにはいかないけれど、その過程を見守る我慢ができない。視聴者にいかにストレスを与えず夢の達成まで引っ張れるか、そのバランスが難しい」

朝ドラのモデルケースがつくられた3位は『ゲゲゲの女房』

「時間が合わなくなった」（神奈川県・63歳・女性）、「まじめすぎた」（栃木県・68歳・男性）と、トップ3に。

水木しげるの妻・武良布枝がモデルで、ヒロインを松下奈緒、その夫を向井理が演じた。平均視聴率は18・6％。

「『ゲゲゲの女房』の前が当時朝ドラ史上最低視聴率13・5％を記録した『ウェルかめ』で、朝ドラ低迷をNHKが立て直そうとしていました。ずっとオリジナル作品が続いていたけれど、久々にモデルを置いたのが『ゲゲゲの女房』で、ここからモデルを据えることが多くなりました。主題歌はいきものがかりで、以降人気アーティストが起用されるように。今に続く朝ドラのモデルケースがつくられました」

このときから放送時間も変わり、朝8時15分から8時に繰り上がっている。

「途中でやめる人が多かったのは、時間の問題もあったと思います。朝ドラの見方自体も変わって、それまでは習慣のようにただ見ていたけれど、SNSで発信したり、感想を言い合うようになった。そこで従来の視聴者が離れ、視聴者層が変化した。いろいろな意味で転換期でした」

2位は『ちむどんどん』

「登場人物の勝手さにあきれ返るばかりで見ていて腹立たしかった」（埼玉県・62歳・男性）、「長男の悪事を隠して関わりのない妹に謝罪させる母親とか、エピソードの一つひとつがあり得ない」（東京都・69歳・女性）、「物語に面白みがなく主演女優がだんだん嫌いになった」（北海道・53歳・女性）と辛辣な声が。

「朝ドラにはよくSNS上でツッコミを入れる反省会タグがあるけれど、それを世に知らしめたのが『ちむどんどん』。登場人物全員トラブルメーカーで、ダメ長男はどんどん借金をふくらませるし、甘い母親はそれを許してしまう。ツッコミがいのある朝ドラでした」

羽原大介のオリジナル脚本で、ヒロインは黒島結菜。「＃ちむどんどん反省会」が新語・流行語大賞にノミネートされた。

「なんといってもヒロインに共感できない。ヒロインの恋愛と結婚は、やきもきしたり応援したりする朝ドラの重要なパート。でもこのヒロインは友達の婚約者を略奪してしまう。朝ドラ史上、最も祝福されないカップルといわれました。

ヒロインの一家に巻き込まれると、ブラックホールのようにみんな大変なことになっていく。主演の黒島さん、兄役の竜星涼さんはじめ、役者さんも大やけどでした」

ヒロインが2週間不在の異例の朝ドラ？1位は『おむすび』

1位は『おむすび』。

「ひたすらつまらなかった。耐えながら見るのがばかばかしくなった」（大阪府・37歳・女性）、「大震災を軽んじているように思えた」（宮城県・61歳・男性）、「橋本環奈のギャルが受けつけなかった」（東京都・52歳・女性）と、堂々のトップに輝いた。

「『おむすび』は阪神・淡路大震災30年を節目に作られた作品ですが、そのヒロインをなぜギャルにしたのか。朝ドラと、橋本さんがギャルという設定の組み合わせがひどかった」とカトリーヌさんは話す。

根本ノンジのオリジナル脚本で、主演は橋本環奈、主題歌をB'zが歌った。平均視聴率は13・1％で、『ウェルかめ』を抜き歴代ワースト1位に。

「主演の橋本さんが『千と千尋の神隠し』のロンドン公演に行っていた時期があり、2週間にわたりヒロインが出てこないという異例の事態に。その間に東日本大震災が起こり、ヒロインの友人が避難所でおむすびを振る舞ったりしている。

阪神・淡路大震災を経験したヒロインが、東日本大震災でタイトルでもあるおむすびを握らない、そこにびっくり。朝ドラはヒロインの夢を応援したくなるものだけど、肝心なところでヒロインはいないし、大きな困難もなく栄養士になってしまう。唯一よかったのは、このおかげでB'zが紅白で見られたこと」

上位5作品をはじめ、途中で離脱する朝ドラには共通点がある、とカトリーヌさん。

「ヒロインの夢が迷走すると視聴者は離れていきます。『半分、青い。』（7位）、『舞いあがれ！』『まれ』（9位）もそう。あとオリジナル作品は先の見えない不安がつきまといがち。代表的なのは『純と愛』（6位）。

ヒロインが次々不幸に巻き込まれ、朝から何を見せられているんだと……。私たちはいろいろ朝ドラに求めてしまうけど、やっぱり普通の朝ドラでいい。マンネリと言われても、ヒロインには夢を実現し、ちゃんと幸せになってほしい。結局はそういうことですよね」

『風、薫る』のヒロインたちの、幸せな結末を願いたい。

カトリーヌあやこ 漫画家＆テレビウォッチャー。著書にフィギュアスケートルポ漫画『フィギュアおばかさん』（新書館）など