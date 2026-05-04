Image: Graham Dunning / YouTube なんでしょう、脳が心地いいといいましょうか。不思議なヒーリング効果があるこの装置。ロンドンの大学院生Graham Dunningさんが作るメカニカルテクノというビートマシンだそうです。ターンテーブルで曲をかけるのではなく、ターンテーブルの回転の動きを利用して、物理的アイテムを物理的にならすビートマシン。それがDunningさんのメカニカルテクノです。