俳優デビュー15周年を迎える俳優・アーティスト、中村ゆりかさんの写真集「中村ゆりか写真集 Yu LU ri NA」（税込み3850円、宝島社）が2026年5月20日にリリースされます。【写真】黒のジャケットコーデが凛々しい中村ゆりかさん日本だけでなく中国や韓国、アジアでも人気の中村さん。W主演で話題を集め、自身がエンディングテーマも務めたドラマの劇場版「チェイサーゲームW 水魚の交わり」（5月15日公開）を控えています。そんな