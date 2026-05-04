Photo: hyu ROOMIE 2026年2月26日掲載の記事より転載家の中を見渡すと、単4電池って意外といろんなところで使われているんですよね。リモコン、キッチンタイマー、ワイヤレスマウスなどなど……。ただ、単4電池って使いたいときに意外とない。切れるたびにコンビニやドラッグストアで買い足して、「面倒くさいなあ……」を繰り返していました。そんな“電池あるある”に疲れて、“いつでも使