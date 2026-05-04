日々の生活を送っていると、「自分の短所ばかりが目についてつい落ち込んでしまう」という経験をすることがあるでしょう。B.B軍曹さんが投稿した、夫である髭さんとのエピソード作品『5文字で前向きになる夫語録』は、そんなメンタル不調に効く「魔法の言葉」を紹介しています。【漫画】『5文字で前向きになる夫語録』（全編を読む）それは、作者と髭さんがまだ交際中だった頃のこと。ある日、髭さんから友達に作者を紹介してもい