シリーズ累計販売数50万枚*を突破し、楽天市場でも話題を集めた「垂れないブラトップ」から、夏仕様の新作が登場♡汗や蒸れといった季節特有の悩みに寄り添う「ドライキャミソール」が先行予約スタートしました。快適さと美しいシルエットを両立した、これからの季節に欠かせない注目インナーです♪*2026年3月25日時点 ドライキャミの機能美設計 オールインワンブラトップドライキャミソ&#