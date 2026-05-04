ラディアンヌ「垂れないブラトップ」進化版♡蒸れ知らずの新キャミ誕生

シリーズ累計販売数50万枚*を突破し、楽天市場でも話題を集めた「垂れないブラトップ」から、夏仕様の新作が登場♡汗や蒸れといった季節特有の悩みに寄り添う「ドライキャミソール」が先行予約スタートしました。快適さと美しいシルエットを両立した、これからの季節に欠かせない注目インナーです♪*2026年3月25日時点

ドライキャミの機能美設計

オールインワンブラトップドライキャミソール

価格：1,476円(税込)/※メーカー希望小売価格：3,690円(税込)

サイズ：S～3L（カラー：ブラック、ヌード）

汗ストレスから解放する「ダブルドライ構造」を採用し、肌に触れる裏面まで吸水速乾素材を使用。

瞬時に汗を吸収・放出し、ベタつきや冷えを防ぎます。さらにタグレス仕様で肌への負担も軽減し、一日中さらさらな着心地をキープ。

夏でも快適に過ごせる設計が魅力です。

グンゼ新作ハーフトップインナーが優秀！綿100％リブ素材で心地よく

垂れない秘密と美シルエット

独自開発の「寄せ上げクリップパッド」により、脇に流れがちなバストを中央へしっかりキープ。

ブラトップにありがちな“垂れ”の悩みを解消し、自然で美しいバストラインを演出します。

さらに極薄ストレッチ生地が背中や脇の段差をフラットに整え、アウターに響きにくいのもポイント。

高伸縮ストラップで肩への負担も軽減され、見た目も着心地もストレスフリーな一枚です。

予約情報とキャンペーン

【予約開始日】2026年4月8日（水）

【本発売日】2026年5月9日（土）

【先行予約期間】2026年4月8日（水）～5月8日（木）17:59

※5月10日（土）より順次発送

楽天市場限定で先行予約を実施中。期間中は60%OFFの特別価格で購入できるチャンスです。

夏インナーはこれで決まり♡

暑い季節でもさらっと快適に過ごせるだけでなく、シルエットまで美しく整えてくれる今回の新作。毎日身につけるインナーだからこそ、機能性と着心地にこだわりたい方にぴったりです♪気になる方は、お得な先行予約のうちにチェックしてみてください♡