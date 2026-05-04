「普通の『よし！』じゃ満足できず。『よぉぉおおしぃ！』じゃないとご飯を食べないんです。飼い主そろってクセ強すぎww」【動画】魂こもる「よぉぉしぃ！」でやっと食べる犬そんなコメントが添えられた動画がThreadsに投稿され、じわじわと話題を集めています。映っているのは、ニューファンドランドの「ステラ」さん（1歳・女の子）。動画では、ご飯を前におすわりして待つステラさんに、飼い主さんが「よし」と声をかけるも、ま