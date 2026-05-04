【ミスタードーナツ】から新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が期間限定で登場しました。名前の通り、外は「サクサク」、中は「ぽふん」。以前も新食感ドーナツ「もっちゅりん」が話題になったミスドだけに、今回も見逃せない予感。食感にフォーカスしながら実食レポートします。 外サク、中ぽふん。ミスドに新感覚エアリードーナツが誕生 【ミスタード