もっちゅりんに続く“新食感”！？【ミスド新作】期間限定の「サクぽふん」を実食レビュー♡

【ミスタードーナツ】から新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が期間限定で登場しました。名前の通り、外は「サクサク」、中は「ぽふん」。以前も新食感ドーナツ「もっちゅりん」が話題になったミスドだけに、今回も見逃せない予感。食感にフォーカスしながら実食レポートします。

外サク、中ぽふん。ミスドに新感覚エアリードーナツが誕生

【ミスタードーナツ】「サクぽふん」ミルクシュガー、カスタードシュガー テイクアウト\248（税込）、イートイン\253（税込）

「サクぽふん」は、台湾ドーナツをヒントに開発された新感覚エアリードーナツ。外側の「サクサク」と、中の「ぽふん」とした軽やかな口あたりを一緒に楽しめるのが特徴です。ラインナップは、「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」の全2種。どちらも生地の食感を引き立てる素朴なシュガー仕立てです。

食感の秘密は、ひと手間ある生地に

特に注目したいのは、もちろんその“食感”です。ベースのドーナツ生地に、ミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで表面にごつごつとした質感を生み出し、外側の「サクサク」感につなげているそう。試作段階では、油っぽくなったり、中が崩れたりすることもあったのだとか。理想のバランスにたどり着くまでに、かなり細かな調整があったことがうかがえます。

ミルクシュガーは、どこか懐かしいやさしい甘さ

手に取ると、ほろっと崩れてしまいそうな繊細さがあり、ひと口かじると表面はサクサク。ザクザクというより、シャクッと軽くほどけるような食感です。中の生地はふんわりとしていながら、意外にしっとり。まさに“ぽふん”という表現がしっくりくる口あたりでした。ミルクシュガーはやさしい甘さで、ほんのりバターのような風味も。生地の食感をシンプルに楽しめる、素朴 で軽やかな味わいです。

カスタードシュガーは、やさしいコクで満足感あり

カスタードシュガーも、外側の軽いサクサク感と中の“ぽふん”とした口あたりは同じ。ミルクシュガーに比べると、ほんのり卵を思わせる風味があり、やさしいコクを感じます。甘さも少ししっかりめで、よりデザート感を楽しめる印象。それでも全体の口あたりは軽く、満足感がありながらパクパク食べられる仕上がりでした。同じ生地でも、シュガーの違いで印象が変わるのも食べ比べの醍醐味。

5月下旬ごろまでの期間限定販売なので、気になる方は早めにチェックしておきたいところ。ミスドならではの“サクぽふん”食感を、ぜひ味わってみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F