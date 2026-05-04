国内女子ツアー今季8戦「NTTドコモビジネスレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】この人だかり…菅沼菜々に集まる視線今大会でシーズン初優勝を挙げた菅沼菜々が賞金1620万円（短縮競技のため、ランキング75％加算）を獲得。今季通算を2400万5000円として、30位から6位に急浮上した。1位は今季8366万8391円を稼いでいる菅楓華がキープした。2位（7371万3911円）の佐久間朱莉は今大会で9位タイに入り、約