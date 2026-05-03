ゴールデンウィークも後半戦です。もう遠出するほどでもないし、かといって家でのんびりするだけではもったいない…そんな気持ちになっている人も多いのでは？ 実は今年のゴールデンウィーク、ナゴヤドット読者の皆様にとって、思う存分に楽しめる魅力的なスポットやイベントがとにかく豊富！ 花畑にデジタルアート、限定グルメに体験イベントまで、まだまだ間に合うものがたくさんあるんです！