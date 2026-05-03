ゴールデンウィークも後半戦です。もう遠出するほどでもないし、かといって家でのんびりするだけではもったいない…そんな気持ちになっている人も多いのでは？

実は今年のゴールデンウィーク、ナゴヤドット読者の皆様にとって、思う存分に楽しめる魅力的なスポットやイベントがとにかく豊富！

花畑にデジタルアート、限定グルメに体験イベントまで、まだまだ間に合うものがたくさんあるんです！

ナゴヤドットの人気記事の中から今すぐスケジュールをおさえてほしい、とっておきの7選をまとめてご紹介。

岐阜/木曽三川公園

3種のネモフィラと花畑で

春を全力満喫！

『国営木曽三川公園センター』で「春の花物語」を5月24日(日)まで開催中。青・白・紫の3品種のネモフィラが一度に楽しめるのはここだけの魅力です。

5月16日(土)・17日(日)はペットと一緒に楽しめる「わんこマルシェ」、5月23日(土)・24日(日)はハンドメイド市も。名古屋からのアクセスもよく、高さ65mの展望タワーからの絶景も見逃せません。

【開催期間】

5/24(日)まで※5/11(月)は休園

【場所】

国営木曽三川公園 木曽三川公園センター

岐阜県海津市海津町油島255-3

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名古屋/名駅

名駅でドラゴンズ愛を

全力爆発させよう！

ジェイアール名古屋タカシマヤで5月5日(火/祝)まで「GWドラゴンズフェスティバル(ドラ祭)」を開催。

500円のブルーパスポートで縁日ゲームやスタンプラリーが楽しめ、約1,000アイテムの限定グッズも勢揃い。

元ドラゴンズ投手・三ツ間卓也さんが農園で育てた完熟いちごスイーツも味わえます。

名古屋駅直結の好アクセスで、おでかけ帰りのお立ち寄りスポットとしてもGOOD！

【開催期間】

5/5(火/祝)まで

【場所】

ジェイアール名古屋タカシマヤ

名古屋市中村区名駅1-1-4

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GWドラゴンズフェスティバル徹底解説！限定ドアラグッズにいちご農家の元投手も

名古屋/栄駅

地上90m展望台へ！

栄でデジタルアートの夜

『中部電力MIRAI TOWER』の地上90m展望台で、初夏限定のプロジェクションマッピングショー。

6月30日(火)まで開催。

ひまわり・ダリア・花菖蒲が360度の窓面に咲き誇り、香りや装飾も加わった没入体験ができます。

夜景との融合が美しく、仕事帰りに気軽に立ち寄れる大人のご褒美時間として最適です。

【開催期間】

6/30(火)まで

【場所】

中部電力MIRAI TOWER

90m屋内展望台スカイデッキ

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MIRAIタワー×ネイキッド！名古屋の夜景に初夏の花々が咲き誇るデジタルアート5/1～

名古屋/港区

焼きたてのゆかりを味わいながら

坂角新業態1周年の記念祭り

坂角総本舗の工房併設店舗『BANKAKU FACTORY SHOP』がこの春1周年を迎え、5月6日(水/祝)まで限定企画を展開中。

焼きたてゆかりと北海道クリームチーズを組み合わせた期間限定メニュー、3種のえびせんを詰めた大入袋(1,080円)、カプセルくじなどが揃います。

名古屋土産の定番をここでしか買えない限定仕様で楽しんで。

【開催期間】

5/6(水)まで

※企画により異なる

【場所】

ららぽーと名古屋みなとアクルス1F

名古屋市港区港明2-3-2

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坂角総本舗ファクトリーショップ1周年！ゆかりの限定商品にカプセルくじも4/24～

静岡/浜名湖

浜名湖×茶畑の絶景とともに

8年越しの茶摘み体験

名古屋から車で約1時間30分の『界 遠州』で、5月15日(金)まで「五感で愉しむお茶作り」を初開催。

8年かけて再生したつむぎ茶畑が遂に解禁となり、浜名湖を望む絶景の中で茶摘みから手揉み、試飲まで体験できます。

1日6組限定・5,000円(宿泊料別)の完全予約制なので、気になる人はお早めに。

【開催期間】

5/15(金)まで

【場所】

界 遠州

静岡県浜松市中央区舘山寺町399-1



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8年越しの新茶が遂に解禁！浜名湖を望む絶景茶畑で自分だけの究極の一杯を4/28～

長野/阿智村

名古屋から少し足を延ばして

花桃1万本の桃源郷へ！

日本一の星空で知られる長野県阿智村では、5月5日(火/祝)まで「花桃まつり」を開催。

名古屋から車で1時間30分ほどの場所に赤・白・ピンク約1万本が咲き誇る絶景が広がります。

渋滞回避の花桃バス(往復3,000円・予約制)も便利。

花桃観賞のあとは昼神温泉の美肌の湯と日本一の星空まで楽しめる、一石三鳥の旅先です。

【開催期間】

5/5(火/祝)まで

【場所】

花桃の里

長野県下伊那郡阿智村智里4089-51周辺

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まるで異世界な阿智村の花桃まつり！赤白ピンク1万本が咲き誇るGWの絶景4/15～

東海エリア各地

あさくまGW感謝祭

お値段そのままステーキ1.5倍

愛知発・創業77年の『ステーキのあさくま』がGW限定の感謝祭を開催中。

5月3日(日)～6日(水/祝)はサーロインがお値段そのまま最大1.66倍に増量。5月5日(火/祝)・6日(水/祝)はデザートコーナーも特別仕様になります。

45品目サラダバー・コーンスープ・カレー付きで愛知・三重・岐阜・静岡の多店舗で実施中です。

【開催期間】

5/6(水/祝) まで



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お値段そのままステーキが1.5倍に増量！あさくまGW感謝祭メニューが神コスパ

花畑の絶景から夜のデジタルアート体験、老舗グルメの限定企画に本格的な茶摘み体験まで、名古屋・東海エリアにはGWを彩るコンテンツがまだまだ目白押しです。

今年のゴールデンウィークはどこも行かずに終わってしまった…とならないよう、気になったスポットはぜひ今すぐチェックを。

期間限定・数量限定のものも多いので、後悔する前に動くのが正解です!