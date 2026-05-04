サンリオ創業60周年を記念し、日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が史上最大規模となって東京・六本木にやってきた!ついにフィナーレを迎える本展は6月21日まで開催中だ。【写真】昨年の「キャラクター大賞」で1位を獲得したポムポムプリン見どころ盛りだくさんの「サンリオ展FINALver.」長年愛されてきた大人気グッズの展示はもちろん、歴代『いちご新聞』の表紙が壁一面を埋め尽くすエリアや、人気キャラクターたちを一