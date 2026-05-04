サンリオ創業60周年を記念し、日本各地を巡回してきた「サンリオ展」が史上最大規模となって東京・六本木にやってきた! ついにフィナーレを迎える本展は6月21日まで開催中だ。

【写真】昨年の「キャラクター大賞」で1位を獲得したポムポムプリン

見どころ盛りだくさんの「サンリオ展FINALver.」

長年愛されてきた大人気グッズの展示はもちろん、歴代『いちご新聞』の表紙が壁一面を埋め尽くすエリアや、人気キャラクターたちを一挙紹介するエリアなど、見どころ盛りだくさん! 200ものキャラクターが登場し、どの年代も楽しめること間違いなし。

特に、「2026年サンリオキャラクター大賞」とのコラボ展示は「FINAL ver.」ならでは。入り口には昨年1位に輝いたポムポムプリンが。その周りには、サンリオキャラクターにまつわる100問のクイズを楽しめる空間が広がっており、新たな推しキャラが見つかるかも？

また、ここでしか手に入らない特別なグッズも販売中。展覧会のテーマカラーであるピンクを基調としたオリジナルグッズは思わずゲットしたくなるかわいさ♪

世代を問わず誰もが笑顔になれる本展覧会。“カワイイ”であふれる幸せ空間にぜひ足を運んでみては？