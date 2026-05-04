ウブロは、人気モデルのビッグ・バンに複雑なファンシーカットダイヤモンドを精緻に組み合わせたフラグメントモチーフを起用した新作モデル「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト」を発表した。【画像】サファイアクリスタルにダイヤモンドを直接セッティングした、ウブロの新作モデル（写真6点）2016年に発表された「ビッグ・バン インパクト バン」とともに、時計デザインに新しい風を吹かせた「フラグメントモチーフ」。ダ