劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がゴールデンウィークも勢いを加速させている。4月10日の公開から5月2日までの23日間で、観客動員628万人、興行収入93.1億円を突破。メガヒットを記録する中、本作の舞台となった横浜では大規模なコラボイベントが行われ、街全体が“コナン一色”に染まった。【画像】5月2日、3日に横浜を熱狂させたコナンくんたち■劇中エンドロールの実写映像の白バイ隊員が登場5月2日には赤