アマチュア野球界の指導者が持つ育成論、指導論に迫るインタビュー「野球導」。第２回は青鳥（せいちょう）特別支援（西東京）の久保田浩司監督（６０）。知的障害のある生徒が通う同校に「ベースボール部」を発足させ、２４年夏の西東京大会で特別支援学校では全国で初めて夏の大会への単独出場を果たした。高校野球の新たな歴史を築いた指揮官に、教員人生を変えた転機や指導で重視する考え方、選手との接し方などを聞いた。（