北朝鮮内陸部の主要炭鉱地帯で働く若者ら数十人が、韓国の映像コンテンツをひそかに視聴・流布していたとして摘発され、最も過酷な労働環境で知られる「死地炭鉱」への強制配置や教化所（刑務所）送りという厳罰に処される見通しとなった。閉ざされた坑内での過酷な労働と単調な日常の中、外部世界への憧れを育んでいた若者たちの“禁断の娯楽”が、体制を揺るがしかねない思想的逸脱と見なされた格好だ。デイリーNKの現地消息筋に