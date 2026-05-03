＜メキシコ・リビエラマヤオープン最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。首位と4打差の3位につける勝みなみが最終組入り。日本時間午後10時57分に1番からティオフ。ティショットを左の砂地へ曲げてボギーで滑り出した。【写真】初々しい！渋野日向子のJK時代先週のメジャー初戦「シェブロン選手権」を制し世界ランキング1位に返り咲いたネリー・コルダ