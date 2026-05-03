＜速報＞勝みなみが最終組でV争い 4打差逆転へボギー発進
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが開幕した。首位と4打差の3位につける勝みなみが最終組入り。日本時間午後10時57分に1番からティオフ。ティショットを左の砂地へ曲げてボギーで滑り出した。
【写真】初々しい！ 渋野日向子のJK時代
先週のメジャー初戦「シェブロン選手権」を制し世界ランキング1位に返り咲いたネリー・コルダ（米国）、初優勝かかるアルピチャヤ・ユボル（タイ）とプレー。単独首位に立つネリーの背中を追いかける。今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格する。ランキング137位につける渋野は前半インコースを終えて2つ落とし、トータル4オーバー。急浮上をかけて、残りホールを戦う。原英莉花が6ホールを消化じて3つ伸ばし、トータル4アンダー・13位タイに浮上している。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞米女子メキシコ大会 リーダーボード
渋野日向子、西村優菜、櫻井心那のリシャッフル突破条件おさらい
原英莉花は涙の居残りパッティング練習「下手くそだなあ…悲しくなってきた」
不調を助けた母の猛ダッシュ 勝みなみは世界1位と再びV争い「結果はついてくる」
国内女子ツアー 最終結果
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先週のメジャー初戦「シェブロン選手権」を制し世界ランキング1位に返り咲いたネリー・コルダ（米国）、初優勝かかるアルピチャヤ・ユボル（タイ）とプレー。単独首位に立つネリーの背中を追いかける。今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格する。ランキング137位につける渋野は前半インコースを終えて2つ落とし、トータル4オーバー。急浮上をかけて、残りホールを戦う。原英莉花が6ホールを消化じて3つ伸ばし、トータル4アンダー・13位タイに浮上している。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
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