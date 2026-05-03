3歳マイル王を決めるG1「第31回NHKマイルカップ」（芝1600メートル）は10日、東京競馬場でゲートイン。今年も各路線から精鋭たちが顔をそろえた。中心は2歳王者カヴァレリッツォだ。牡馬クラシック初戦の皐月賞は直線で伸びを欠いて13着。初めて2000メートルに挑戦したが、距離が長かった印象だ。昨年の朝日杯FSはメンバー最速となる上がり3F34秒3の末脚で差し切りV。3戦2勝、2着1回のマイル戦は絶好の条件だ。休み明け2戦目で