◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）DeNAのビシエド選手が8回に代打起用されると、今季第1号の2ランHRを放ちました。場面は5点リードで迎えた8回。マウンドには4番手・田口麗斗投手を迎えます。先頭の林琢真選手はピッチャーのグラブをはじく当たりでヒットとすると、続いて打席に向かったのがビシエド選手。3球で追い込まれるも、粘った7球目。高めのストレートをとらえると、打球はライトポール際のスタンドギ