◆バスケットボールＢ１リーグ第３６節レバンガ北海道９７ー９６Ａ東京（３日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道は同地区のＡ東京に９７―９６で勝利し、３７勝２３敗の地区５位で今季を終えた。新加入のＳＧ富永啓生（２５）は、日本人（帰化選手除く）１シーズン最多タイとなる１１６８得点を挙げ、１試合平均１９・５得点をマーク。日本人“得点王”でＢリーグ１年目のシーズンを終えた。レバンガらしく、今季