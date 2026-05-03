5月3日（現地時間2日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズとボストン・セルティックスによる「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第7戦が、TDガーデンで行われた。 ホームのセルティックスは、第6戦の第3クォーターにふくらはぎの治療を受けて一時コートを離れていたジェイソン・テイタムが、試合当日にヒザの違和感を訴えたことで欠場。