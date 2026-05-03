Image: Amazon 薄さと使いやすさ、美しさも。最近、ノートPCの裏にスタンドを貼り付けている人、多いですよね。定番といえばMOFTですけど、僕が最近気になっているのがコチラ。 ONED Majextand 5,544円 Amazonで見るPR 「ONED Majextand」という金属製スタンドです。ギズモードのYouTubeで編集部員が力説しているのを見て気になっていたのですが、7,700円す