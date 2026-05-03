Image: Amazon

薄さと使いやすさ、美しさも。

最近、ノートPCの裏にスタンドを貼り付けている人、多いですよね。定番といえばMOFTですけど、僕が最近気になっているのがコチラ。

ONED Majextand 5,544円 Amazonで見る PR PR

「ONED Majextand」という金属製スタンドです。

ギズモードのYouTubeで編集部員が力説しているのを見て気になっていたのですが、7,700円する高級スタンドなんですよね。良いなぁ〜…でも高いなぁ…。

と、ショーウィンドウのトランペットを眺める少年のように見張っていたところ、Amazonセールで5,544円に！ これは、行くか!?とソワソワしています。

閉じて薄く、6段階で調整可能。メタルの質感もヨシ

Image: Amazon

なぜそんな憧れているかというと、やはりこの薄さ！ 厚みは約1.7mmとコインくらいの厚みしかないのです。

なおかつ6段階（7〜12cm）で高さ調整可能。ちょっと角度を出したいときはもちろん、手元にキーボードを用意して、ちょっと高めの画面位置で使いたいときなどにも柔軟に対応できますねー。

そしてこれを金属製パネルでやってるってところもワクワクポイント。

引き出した時のメタル感、ツール・ギアとしてのスタイルの良さがとにかく格好よくてですね…。

これ、安いうちに買っておくべきでしょうか？ これ貼り付けて外で仕事したら、絶対に気分アガると思うんです！

Source: Amazon