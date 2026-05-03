駐車場の車内で一息ついている時、見知らぬ女が突然ドアを開けて乗り込んでくる・・・。そんなホラー映画のような事案が、山形県内で現実のものとして起きています。 【写真を見る】「車が故障したので乗せて」突然車に乗りこみカネをせびった女を逮捕恐怖の押しかけ詐欺…女はこれまでも同様の犯行を繰り返していたか事件の詳細と余罪の可能性を探る（山形） 4月末、山形県警察が「村山地方の商業施設などで、見知ら