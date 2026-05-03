お笑い芸人の東野幸治が２日深夜放送の指原莉乃と若槻千夏がＭＣを務める「指原千夏」（フジテレビ系）に出演し、娘の職業を明かした。「芸人になっていなかったとしたら、何をしていたと思いますか？」と問われた東野は「東大を卒業したい。スーパーエリートサラリーマンになりたい」と回答した。その理由として「ホンマの東大のど真ん中の賢い、入試で１番〜１０番以内に入った人はもっと違う人生を歩んでいると思う」と説明し