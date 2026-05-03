競泳選手の中村克が、「異種アスリート会」の様子を披露し反響を呼んでいる。中村は３日までに自身のインスタグラムで「競技の垣根を超えた『異種アスリート会』」と書き出し、鏡優翔、中務裕太、萩原京平、江戸勇馬、尾粼野乃香、瀬戸大也との集合ショットをアップ。「最高に刺激的な夜でした」と充実した時間を振り返った。この投稿には「克さんかっこいい」「豪華です」「仲良しさんええな」などの声が寄せられてい