NHK BSとBSプレミアム4Kで放送中の「対決」（日曜22:00〜22:45）をご存じだろうか。松本若菜と鈴木保奈美が対決する社会派ドラマで、メディア文化評論家の碓井広義氏は今期イチ押しという。全5話の最終回を前に、その魅力を語って貰った。＊＊＊【写真を見る】「40代に見えない…！」松本若菜の「かわいすぎる」メガネ姿のオフショット松本若菜・主演のドラマ「対決」から目が離せないでいる。原作は月村了衛の同名小説で