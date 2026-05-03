新型「フォレスター」まもなく発表！スバルの人気ミドルサイズSUV「フォレスター」が、さらなる進化を遂げようとしています。2025年4月のデビュー以来、非常に好調な売れ行きを記録してきた現行モデルですが、生産上限に達したこともあり、2026年春に登場する改良モデル（C型）への切り替えが始まっています。【画像】超カッコいい！ これがめちゃ売れてる「フォレスター」です！（30枚以上）正式発表に先立ち、スバル販売店