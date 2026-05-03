5月2日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。京都競馬場で行われる伝統の長距離G1・天皇賞春の予想を公開した。動画冒頭で本命に挙げたのは、武豊騎乗のアドマイヤテラ。阪神大賞典で見せた走りを踏まえ、「展開が向かないなど不運なレースも続いていたが、あの内容は見事。あれだけステイヤーらしい走