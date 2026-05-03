モデルでタレントの鈴木奈々（37）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。父のために手作りしたお手製の弁当を披露した。【写真】「おいしそう」「愛情たっぷりですね」父のために手作りした“4種のおかず”のお手製弁当最近の投稿で、「お弁当作りにハマってます！」と明かし、たびたび弁当の写真を投稿している鈴木。この日は、「お父さんにお弁当作りました おかずは、エビチリと焼肉炒めと甘い卵焼きとウインナーで