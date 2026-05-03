鈴木奈々、父のために用意した“4種のおかず”の手作り弁当を披露「おいしそう」「愛情たっぷりですね」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。父のために手作りしたお手製の弁当を披露した。
【写真】「おいしそう」「愛情たっぷりですね」父のために手作りした“4種のおかず”のお手製弁当
最近の投稿で、「お弁当作りにハマってます！」と明かし、たびたび弁当の写真を投稿している鈴木。
この日は、「お父さんにお弁当作りました おかずは、エビチリと焼肉炒めと甘い卵焼きとウインナーです♪」とつづり、海苔のふりかけごはんと4種のおかずを詰めた弁当の写真をアップした。
「エビチリ賞味期限切れそうだったから使えてよかった エビチリは冷凍食品だよん」といい、冷凍品と手作り品を上手に組み合わせていることを明かしていた。
「お父さん喜んでくれて嬉しかった」と話す鈴木に、ファンからは「おいしそうですね」「ベリーグッド」「愛情たっぷりですね」「いつもおいしそうなお弁当だね」などと、温かなコメントが多数寄せられている。
【写真】「おいしそう」「愛情たっぷりですね」父のために手作りした“4種のおかず”のお手製弁当
最近の投稿で、「お弁当作りにハマってます！」と明かし、たびたび弁当の写真を投稿している鈴木。
この日は、「お父さんにお弁当作りました おかずは、エビチリと焼肉炒めと甘い卵焼きとウインナーです♪」とつづり、海苔のふりかけごはんと4種のおかずを詰めた弁当の写真をアップした。
「エビチリ賞味期限切れそうだったから使えてよかった エビチリは冷凍食品だよん」といい、冷凍品と手作り品を上手に組み合わせていることを明かしていた。
「お父さん喜んでくれて嬉しかった」と話す鈴木に、ファンからは「おいしそうですね」「ベリーグッド」「愛情たっぷりですね」「いつもおいしそうなお弁当だね」などと、温かなコメントが多数寄せられている。