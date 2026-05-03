りくりゅうブームと共に今話題なのが、木原龍一の元パートナーだった高橋成美（35）である。ミラノ・コルティナ冬季五輪での「宇宙一」発言で一躍話題になったが、これを機に彼女のインテリジェンスが注目されているのだ。【写真】三浦璃来＆木原龍一は「りくりゅう2世」を育成できるのか 最大の壁は「自分たち」の特殊すぎる成功例「高橋のスケートの解説は的確で、簡単な言葉でわかりやすい。しかも、りくりゅうの演技には嗚咽