日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー(34)が2日、自身のインスタグラムを更新。今春から復職したことを報告した。 【写真】約2年半ぶりにインスタを更新した岩本アナ大学院卒業&ママになった姿 岩本アナは慶応大環境情報学部を卒業し、2014年に入社。20年には結婚を発表した。23年5月から同局の「キャリアサポート休職制度」を利用し休職していた。 23年10月以来、約2年半ぶりに更新したインスタグラムで