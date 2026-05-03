神戸ハーバーランドは今、ドイツだ。「神戸オクトーバーフェスト2026」が5月1日から10日まで、神戸ハーバーランド高浜岸壁イベントスペースで開催中だ。入場無料で楽しめこのイベントは今年で11回目を迎え、毎年約6万人が来場する神戸GWの風物詩に成長。在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館も後援に名を連ね、今年は12ブランドのドイツビールが待ち構えている。いったいどんな体験ができるのか見てみよう。ドイツを代表するクラ