「リハビリを支えてくださったトレーナーのみなさんや、応援してくださったファンの方々に感謝しかありません。早く1軍で“執念ポーズ”をしてみたいですね」。2年ぶりに支配下復帰を果たした2日後、オリックスの宜保翔選手が大阪・舞洲の球団施設で声を弾ませた。宜保は沖縄県豊見城市出身。未来沖縄高から2018年ドラフト5位で入団した走攻守3拍子そろった内野手で、二塁手として一、二塁間を抜ける打球を捕球してアウトにす