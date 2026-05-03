◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ12回戦○統一王者・井上尚弥判定3―0WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人●（2026年5月2日東京ドーム）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M・T）を3―0判定で下し、自身の持つ男子史上最多記録を更新する7度目の4団体王座同時防衛に成功した。32戦無敗同士の対決となった“世紀の一戦”を制し、