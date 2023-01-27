SUPER EIGHT安田章大（41）主催のアイドル音楽フェス「The ONE〜一音一生〜」の最終日公演が2日、神奈川・横浜アリーナで開催された。初開催となった今フェスは、安田の「事務所、グループを大切にしながらも好きな音楽を自分の表現したいようにできる場所を作られたら」という思いから立ち上がり、その思いに共鳴した後輩タレントが1日との2日間で計18人出演。それぞれの個性を効かせつつ、垣根を越えたパフォーマンスで全26曲