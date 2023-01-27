八十八夜の5月2日、日本茶の名産地・京都府宇治市で新茶の季節を告げる「茶摘みの集い」が開かれた。「あれに見えるは、茶摘みじゃないか」夏も近づき...“茜（あかね）だすき”で宇治新茶摘み〈2026年5月2日 9時58分撮影 京都府宇治市〉立春から数えて88日目に新茶の収穫が最盛期を迎えることにちなみ、京都府茶業会議所が開く恒例行事。今年（2026年）は茶の生育が良く、昨年よりも茶の背丈が高くなった近年の抹茶ブームも