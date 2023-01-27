リーグ・アン 25/26の第32節 ナントとマルセイユの試合が、5月2日22:00にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。 ナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、レミ・カベッラ（MF）、マティス・アブリン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、クインテン・ティンバー（MF）