ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第５５回竹島弁天杯」は２日、予選２日目が行われた。坂元浩仁（４０＝愛知）は８Ｒ、インからコンマ０９の好スタートを決め１Ｍ先取り、バック独走状態。１着でゴールし、３連勝で予選を折り返した。今節は地元のエース・池田浩二やエース機とタッグを組む前田滉らに注目が集まるが、前検から相棒２６号機は好感触。「エンジンの素性はいいと思う」とまくり、まくり差し、逃げと多彩な